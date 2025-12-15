Nova Rua da Cidadania CIC atende 2 mil pessoas em primeiro mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova Rua da Cidadania CIC, inaugurada em 15 de novembro, atendeu 2.060 pessoas nos primeiros 30 dias de funcionamento. Localizada na Rua Orlando Luís Lamarca, 458, na Vila Nossa da Luz, o equipamento público se tornou referência na prestação de serviços para os moradores da região, que abrange os bairros CIC, São Miguel, Augusta e Riviera, com população total de 187.040 habitantes segundo o Censo 2022 do IBGE.

Os serviços mais procurados no primeiro mês foram da Urbs (531 atendimentos), Instituto de Identificação do Paraná (318), Espaço Cidadão (235), Sine (210) e Secretaria Municipal de Finanças (183). O administrador Rudimar Fedrigo destacou que, além dos serviços públicos, a chegada da Rua da Cidadania trouxe melhorias urbanas para a região, como revitalização de praça, nova iluminação e pintura de faixas nas ruas.

Moradores que visitaram o local pela primeira vez elogiaram a estrutura e o atendimento. Sheron Paola Marques Lima afirmou que o equipamento melhorou o ambiente da Vila Nossa Senhora da Luz. Já Elisabete Rodrigues, moradora antiga da região, classificou a nova Rua da Cidadania como “linda e maravilhosa”.

A Rua da Cidadania CIC funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, oferecendo serviços públicos municipais e emissão de carteira de identidade. O novo espaço visa facilitar o acesso da população local a diversos serviços essenciais em um único local.