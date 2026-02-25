Nova rotatória no Fazendinha visa melhorar fluxo de veículos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova rotatória será implantada nesta quinta-feira (26/2) no cruzamento das Ruas Pinheiro Machado, Ary Rolim Costa e Marcos Baggio, no bairro Fazendinha em Curitiba. A intervenção, realizada pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança na região.

A mudança está prevista para começar às 11h, com agentes da SMDT presentes no local para orientar os condutores. Em caso de chuva forte ou garoa, a implantação poderá ser adiada.

Segundo a SMDT, a decisão de criar a rotatória foi baseada em estudos técnicos que analisaram o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. Esses estudos levam em consideração o monitoramento contínuo realizado pela secretaria, bem como as solicitações recebidas através da Central 156 de atendimento ao cidadão e do programa Fala Curitiba.

A expectativa é que a nova rotatória organize melhor a circulação de veículos no cruzamento, contribuindo para um trânsito mais seguro e fluido na região do Fazendinha. Motoristas e pedestres que circulam pela área devem ficar atentos à nova sinalização a partir de quinta-feira.