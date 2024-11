Nova Rota Cervejeira em Curitiba é anunciada pela secretaria de Turismo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), participou neste domingo (24) do Festival da Cultura Cervejeira, em Curitiba. Durante o evento, além da exposição, comércio e degustação de mais de 30 rótulos de cervejarias artesanais, o Estado lançou a nova Rota Cervejeira de Curitiba e anunciou a realização do evento também em Foz do Iguaçu, no Oeste, Guarapuava e Maringá.

Com a participação de cerca de seis mil pessoas, o evento na capital foi fruto de uma parceria da Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva) com o Governo do Estado e faz parte do calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, e conta com apoio da Fundação Cultural e da Prefeitura de Curitiba.

“Temos potenciais em diversas áreas desse recorte, sobretudo em bebidas, como é o caso das cervejas artesanais. Esse é um segmento em ascensão e com grande busca por parte dos turistas, por isso, lançar a Rota Cervejeira é importante, porque temos muitos produtos e experiências que precisam ser divulgadas”, disse Marcio Nunes, secretário do Turismo do Paraná. “Isso beneficia pequenos e médios empreendedores, fundamentais ao ramo e ao setor paranaense como um todo, porque não existe turismo sem a iniciativa privada”.

Nova rota da Cerveja em Curitiba tem potencial

Segundo a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), em 2023 o País registrou 1.847 cervejarias, um aumento de 90,8% desde 2018. Em 2024, o Paraná se passou a se posicionar como um dos maiores detentores de empresas do nicho, com mais de 170 cervejarias registradas e uma produção estimada em 7,8 milhões de litros por ano.

A Associação também aponta que, quando se trata desse ramo, Curitiba é sempre indicada como um dos principais polos cervejeiros do País, apresentando um crescimento consistente no segmento nos últimos cinco anos, diferente do consumo geral de bebidas alcoólicas, que teve uma queda de 9% no mesmo período.

“Esse setor da economia representa uma grande movimentação cultural e popular do Paraná, basta ver a quantidade de cervejarias e microcervejarias que temos por aqui. Por isso a importância desse evento, que além de divulgar a nova rota, fomenta o turismo do Paraná como um todo”, disse Everton Delfino, diretor-presidente da Procerva.