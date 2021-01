A vacinação no Pavilhão da Cura, que fica no Parque Barigui, fez a prefeitura implantar uma nova linha de ônibus, exclusiva para atender quem vai se vacinar. A linha X52 – Vacina-Pq Barigui começa a funcionar nesta quarta-feira (27) e vai fazer o trajeto entre o Terminal Campina do Siqueira e o Centro de Eventos Positivo, o Pavilhão da Cura, onde está concentrada a vacinação contra a covid-19 em Curitiba.

LEIA TAMBÉM – “Nesse ritmo, podemos ter todos vacinados até agosto”, revela Márcia Huçulak

A nova linha é administrada pela Urbs e permite integração com outros ônibus que também param no Terminal Campina do Siqueira. O preço da passagem é o mesmo das demais linhas, R$ 4,50, e vai funcionar de segunda a sábado, das 7h30 às 20h30. O pagamento é feito somente com cartão transporte.

A Secretaria Municipal da Saúde lembra que os vacinados serão convocados previamente, portanto não há necessidade de procurar os serviços de saúde em busca da vacina. As doses poderão ser agendadas pelo aplicativo Saúde Já.

Programa de vacinação

Atualmente, estão sendo vacinados os trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus, tanto de serviços públicos como privados da cidade. A vacinação acontece de segunda a sábado, das 8 às 20 horas.

A vacinação, que começou no dia 20 de janeiro, já imunizou 4.563 pessoas. A proposta da Urbs é de que a linha especial continue funcionando até o final da vacinação em Curitiba.

Essa é a segunda linha criada pela Urbs durante a pandemia. A linha Expresso Saúde, criada em junho 2020, atende exclusivamente profissionais de saúde e faz o trajeto que percorre as principais clínicas e hospitais da cidade.