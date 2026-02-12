Nova horta comunitária na CIC beneficia famílias e transforma área ociosa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta quinta-feira (12/2) a horta Comunitária Família de Maria, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O novo espaço de aproximadamente 1.000 m² conta com 65 canteiros e vai beneficiar diretamente famílias da região e o Instituto São Zygmunt Felinsky, ampliando a política de Agricultura Urbana e fortalecendo a segurança alimentar local.

O terreno, antes utilizado para descarte irregular de lixo, foi cedido por uma empresa local em parceria com o município. A Prefeitura investiu cerca de R$ 18 mil em insumos para a implantação, incluindo terra, mudas e materiais para cercamento. Além dos canteiros, a horta possui pomar de citrus, árvores nativas, compostagem e uma colmeia de abelhas sem ferrão.

Com esta nova unidade, Curitiba soma 230 hortas comunitárias. O projeto atende principalmente idosos, com participação diária de cerca de 30 famílias. A iniciativa também contribui para as atividades do Instituto São Zygmunt Felinsky, que atende 156 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no contraturno escolar.

As hortas comunitárias de Curitiba são baseadas em práticas sustentáveis e agroecológicas. Além de promoverem segurança alimentar, incentivam o aproveitamento de resíduos orgânicos, a educação ambiental e o fortalecimento do trabalho coletivo. Recentemente, a cidade foi reconhecida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) por seu protagonismo em restauração ambiental urbana.