Nova fiscalização em postos de combustíveis de Curitiba identifica irregularidades

Uma fiscalização em 12 postos de combustíveis localizados em Curitiba e Região Metropolitana identificou irregularidades em alguns estabelecimentos. Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a ação resultou na aplicação de medidas administrativas.

Nenhum nome foi divulgado. A operação foi realizada entre os dias 15 e 19 de setembro e contou com o apoio do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM-PR). Segundo o delegado do caso, Cássio André Dias Conceição, o objetivo da ação é garantir qualidade dos combustíveis comercializados e proteger os consumidores contra práticas irregulares.

Lista de postos investigados

Em agosto, foi divulgada a lista com os nomes dos 46 postos de combustível que foram alvos de uma operação contra adulteração em Curitiba e Região Metropolitana (RMC) na última quinta-feira (28).

A Operação Tank, realizada em conjunto pela Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RF), investiga uma organização criminosa suspeita de fraudar postos, adulterando a qualidade do combustível ou a quantidade indicada na bomba, além de lavar dinheiro.

Segundo informações da PF, o grupo atuava desde 2019, por meio de uma complexa rede de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. A polícia afirma que essa é uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná.