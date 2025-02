Nova estação tubo será inaugurada em São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de São José dos Pinhais ganham neste sábado (08) uma nova opção de transporte público. A Estação Tubo Praça Getúlio Vargas será inaugurada, trazendo mais praticidade aos usuários do sistema integrado metropolitano.

A novidade é fruto de uma parceria entre a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), a Urbanização de Curitiba (URBS) e a Prefeitura de São José dos Pinhais. O objetivo é aprimorar a mobilidade urbana e oferecer mais opções de deslocamento na região.

Mudanças na linha 206-Barreirinha/São José

Com a inauguração da nova estação, a linha 206-Barreirinha/São José passará por ajustes importantes: inclusão da nova parada no itinerário, ampliação do trajeto de 43,25 km para 44,15 km e reprogramação de horários e operação.

A estação tubo ficará localizada na Rua Padre Bittencourt, no centro de São José dos Pinhais, facilitando o acesso dos passageiros ao sistema de transporte integrado.

Gilson Santos, diretor-presidente da Amep, destaca a importância da nova estação: “Essa conquista se soma a uma importante retomada que ocorreu em julho de 2024, quando a linha Barreirinha/São José voltou a operar após um hiato de quase uma década”.