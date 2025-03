Nova estação-tubo em Curitiba começa a funcionar neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A estação-tubo UFPR, na Linha Verde, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, começou a funcionar neste sábado (22). O local, que tem capacidade para 753 pessoas, passa a ser ponto de parada da linha 350 – Atuba/Pinheirinho.

Para garantir segurança aos passageiros, foram realizadas construção de calçadas, rampas de acesso, implantação de semáforos e grades. A estação-tubo UFPR está localizada na altura do número 8.820, ao lado da entrada do Lactec.

Segundo a prefeitura, o ponto faz parte de um conjunto de melhorias na Linha Verde. No fim do ano passado, outros pontos de parada foram entregues: Atuba e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ligeirão Linha Verde

A linha 350 – Atuba/Pinheirinho percorre 41 quilômetros e liga o Norte ao Sul da cidade. Atualmente, o ligeirão transporta cerca de 16 mil passageiros em dias úteis.

Com a nova estação UFPR, o ônibus do transporte coletivo passa a ter 14 paradas, com intervalos de sete minutos horário de pico e 13 minutos em períodos de menor movimento.

