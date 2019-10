A Avenida Iguaçu, no bairro Rebouças, em Curitiba, vai ganhar nova estação-tubo, a Vale do Pinhão, entre as ruas João Negrão e Rockfeller. Apesar de já estar sendo montada, a previsão é de que a estação passe a funcionar apenas no fim de 2019.

O novo mobiliário vai formar “par” com a estação Rebouças – Templo Maior, inaugurada no fim de agosto na Avenida Presidente Getúlio Vargas, e vai atender, principalmente, o fluxo de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Passarão pelo tubo os ligeirinhos Sítio Cercado (anti-horário); Pinheirinho/Cabral e Caiuá/Cachoeira, que, juntas, transportam 53 mil pessoas por dia.

Via de grande fluxo entre os bairros Rebouças e Vila Izabel, a Avenida Iguaçu já tem outras duas estações: a Água Verde, entre as vias Saint Hilaire e Dr Alexandre Gutierrez; e a Westphalen, entre a Rua Desembargador Westphaen e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Assim como a estação na Avenida Iguaçu, a estrutura da Getúlio Vargas integra o conjunto de obras assumido pela IURD como medida de compensação por causa do impacto da construção do templo na região.