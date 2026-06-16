Notícias do Paraná hoje: Ponte de Guaratuba, trânsito em Curitiba e tempo

Bom dia, Paraná! Terça-feira, 16 de junho de 2026, começa movimentada com os principais destaques do estado e da capital. No cenário político e de infraestrutura, o TCE aponta falhas no contrato da Ponte de Guaratuba, enquanto a Câmara de Curitiba adia reunião do Conselho de Ética.
O dia também é de atenção para os motoristas devido a obras em trincheiras e viadutos na capital, e para os moradores de cinco cidades paranaenses que enfrentam falta de água. Para completar o seu dia, o boletim traz o avanço do frio com mínima de 10°C, os resultados milionários das loterias, receitas imperdíveis para aquecer a rotina e os destaques da agenda cultural.
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 16/06/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ TCE aponta falhas em contrato da Ponte de Guaratuba; consórcio pede mais dinheiro
2️⃣ Vereadores se declaram suspeitos e reunião do Conselho de Ética é adiada na Câmara de Curitiba
3️⃣ Polícia “caça” caçadores de animais silvestres em 15 cidades do Paraná
🚗 Trânsito e Transporte
Trânsito em Curitiba: ampliação de trincheira e obras de novo viaduto exigem paciência
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Névoa com 11°C.
🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 15°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 7°C / Máx: 18°C.
Previsão do tempo completa para Curitiba e região
💧 Serviços (Água/Luz)
Cinco cidades do Paraná têm falta de água nesta terça-feira (16). Veja a lista
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🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: Não houve sorteio ontem
💎 Lotofácil: Três apostadores dividem prêmio de R$ 1,6 milhão
🍀 Quina: Acumulou – prêmio de R$ 250 milhões no próximo sorteio
Veja todos os resultados das loterias aqui
🎭 Agenda Cultural
1️⃣ Igreja de Ordem recebe concerto barroco gratuito nesta terça-feira
2️⃣ Com expectativa de 1 mil costelas fogo de chão, Curitiba quer sediar maior churrasco do mundo
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:33
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 170.415 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,75
Sanepar (SAPR11): R$ 38,44
Dólar: R$ 5,07
Euro: R$ 5,88
Soja: R$ 125,96
Milho: R$ 62,97
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