Notícias do Paraná hoje: Ponte de Guaratuba, trânsito em Curitiba e tempo

Bom dia, Paraná! Terça-feira, 16 de junho de 2026, começa movimentada com os principais destaques do estado e da capital. No cenário político e de infraestrutura, o TCE aponta falhas no contrato da Ponte de Guaratuba, enquanto a Câmara de Curitiba adia reunião do Conselho de Ética.

O dia também é de atenção para os motoristas devido a obras em trincheiras e viadutos na capital, e para os moradores de cinco cidades paranaenses que enfrentam falta de água. Para completar o seu dia, o boletim traz o avanço do frio com mínima de 10°C, os resultados milionários das loterias, receitas imperdíveis para aquecer a rotina e os destaques da agenda cultural.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 16/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ TCE aponta falhas em contrato da Ponte de Guaratuba; consórcio pede mais dinheiro

2️⃣ Vereadores se declaram suspeitos e reunião do Conselho de Ética é adiada na Câmara de Curitiba

3️⃣ Polícia “caça” caçadores de animais silvestres em 15 cidades do Paraná

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: ampliação de trincheira e obras de novo viaduto exigem paciência

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Névoa com 11°C.

🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 15°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 7°C / Máx: 18°C.

Previsão do tempo completa para Curitiba e região

💧 Serviços (Água/Luz)

Cinco cidades do Paraná têm falta de água nesta terça-feira (16). Veja a lista

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Como fazer carne de panela com macarrão na pressão? Chef dá o segredo

Que tal uma sobremesa? Confira a receita!

Como fazer o quentão perfeito? Veja aqui o truque de milhões

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: Não houve sorteio ontem

💎 Lotofácil: Três apostadores dividem prêmio de R$ 1,6 milhão

🍀 Quina: Acumulou – prêmio de R$ 250 milhões no próximo sorteio

Veja todos os resultados das loterias aqui

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Igreja de Ordem recebe concerto barroco gratuito nesta terça-feira

2️⃣ Com expectativa de 1 mil costelas fogo de chão, Curitiba quer sediar maior churrasco do mundo

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:33

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 170.415 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,75

Sanepar (SAPR11): R$ 38,44

Dólar: R$ 5,07

Euro: R$ 5,88

Soja: R$ 125,96

Milho: R$ 62,97

Quer receber as notícias de Curitiba e região? Participe do nosso grupo no WhatsApp