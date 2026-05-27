Notícias do Paraná hoje: Gaeco, trânsito na Av. das Torres e previsão do tempo (27/05)

Bom dia, Paraná! Esta quarta-feira, 27 de maio de 2026, começa movimentada com os principais destaques que repercutem em Curitiba e em todo o estado. No cenário político e policial, o Gaeco apreendeu mochilas cheias de dinheiro na casa de um vereador, enquanto o Conselho de Ética da Alep aprovou dupla punição a deputado. Na segurança, um novo estudo acende o alerta ao colocar Paranaguá entre as 30 cidades mais violentas do Brasil. Para quem vai sair de casa, o trânsito em Curitiba exige atenção redobrada devido a um acidente que bloqueia a Avenida das Torres, sob um céu nublado com máxima prevista de 21°C. Além disso, o dia traz o acumulado milionário das loterias, dicas imperdíveis de culinária e o panorama atualizado dos indicadores econômicos.

Confira abaixo o boletim completo com os links e detalhes de tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado!



☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 27/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Gaeco apreende duas mochilas com dinheiro em casa de vereador

2️⃣ Paranaguá está entre as 30 cidades mais violentas do Brasil, aponta estudo

3️⃣ Conselho de Ética da Alep aprova dupla punição ao deputado

🚗 Trânsito e Transporte

Acidente na Avenida das Torres gera bloqueio nesta quarta-feira: Trânsito em Curitiba

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Céu com nuvens com 16°C.

🌤️ Hoje: Mín: 12°C / Máx: 21°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 11°C / Máx: 21°C.

Veja aqui a previsão do tempo completa para Curitiba

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 6 milhões – Acumulou

💎 Lotofácil: R$ 5 milhões – Acumulou

🍀 Quina: R$ 9 milhões – Acumulou

Tudo sobre os resultados das Loterias

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Gigante brasileira de cosméticos promove debate sobre clima com geração Z.

2️⃣ Santuário de Curitiba mobiliza voluntários para o Corpus Christi.

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 07:55

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 176.589 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,78

Sanepar (SAPR11): R$ 38,00

Dólar: R$ 5,03

Euro: R$ 5,86

Soja: R$ 126,48

Milho: R$ 64,99

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