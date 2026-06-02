Notícias de Curitiba hoje: Trânsito gigante, previsão do tempo e principais destaques do Paraná

Bom dia, Paraná! A terça-feira, 2 de junho de 2026, começa movimentada com os principais acontecimentos de Curitiba e região. Na editoria policial, a prisão de um advogado suspeito de repassar R$ 273 mil ao tráfico e a abertura do processo de cassação contra um vereador por “rachadinha” agitam o cenário local.

Por outro lado, a educação paranaense celebra o impacto positivo dos alimentos da roça nas notas de matemática. No trânsito, o dia inicia com filas quilométricas em uma das principais avenidas da capital. Para completar o seu guia diário, confira a previsão do tempo com chuva e frio, os alertas de falta de água, os resultados das loterias e os indicadores econômicos atualizados.

Confira abaixo o boletim completo com todos os detalhes e links das reportagens:



☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 02/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Advogado é preso por repassar R$ 273 mil a líder do tráfico em Curitiba

2️⃣ Suspeito de “rachadinha”, vereador fala pela primeira vez. Câmara de Curitiba abre processo de cassação

3️⃣ Como alimentos da “roça” fizeram notas em matemática subirem nas escolas paranaenses

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: principal avenida da cidade tem fila quilométrica por falha em carro

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Pancadas de chuva com 13°C.

🌤️ Hoje: Mín: 11°C / Máx: 17°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 17°C.

Veja a previsão do tempo completa para Curitiba e região

💧 Serviços (Água/Luz)

Falta de água afeta milhares de paranaenses em duas cidades nesta terça (02/06)

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Gastronomia Carne de panela em 20 minutos: o truque da ex-MasterChef que virou febre

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: Sorteio de R$ 16 milhões nesta terça-feira.

💎 Lotofácil: R$ 7,8 milhões – Três ganhadores

🍀 Quina: R$ 16,5 milhões – Acumulou

Veja todos os resultados das loterias aqui

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Curitiba tem agenda cultural completa na semana de Corpus Christi: para todos os gostos

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:14

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 172.197 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,41

Sanepar (SAPR11): R$ 36,72

Dólar: R$ 5,02

Euro: R$ 5,84

Soja: R$ 127,18

Milho: R$ 64,91

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