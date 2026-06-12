Notícias de Curitiba hoje: ranking de crimes, falta de água e previsão do tempo (12/06)

Bom dia, Paraná! A sexta-feira, 12 de junho, começa com tempo instável em Curitiba, trazendo chuva, queda nas temperaturas — com máxima de 16°C — e trânsito complicado pelos acessos aos bairros. No cenário da segurança, o Centro lidera o ranking de crimes na capital, enquanto na Região Metropolitana, bandidos usaram uma Kombi para furtar uma loja de roupas na antiga casa do OilMan. Para quem planeja o fim de semana, o abastecimento de água está afetado em dez bairros após o rompimento de uma adutora na CIC, mas a noite promete com a agenda especial de Dia dos Namorados. Confira abaixo o boletim completo com as principais manchetes, o balanço das loterias acumuladas, indicadores econômicos e até o segredo do sagu perfeito para adoçar o seu dia.
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 12/06/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ Centro lidera ranking de crimes em Curitiba; veja os dez bairros com mais ocorrências em 2026
2️⃣ Bandidos invadem antiga casa do OilMan, fazem limpa em loja de roupa e fogem numa kombi
3️⃣ Zeus fareja e PM encontra 340 kg de maconha e milhares de “canetas” em ônibus no Paraná
🚗 Trânsito e Transporte
Trânsito em Curitiba hoje: chuva e novos sinaleiros complicam acessos a bairros
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Chuva leve com risco de tempestade .
🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 16°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 7°C / Máx: 18°C.
Saiba mais sobre a previsão do tempo para Curitiba
💧 Serviços (Água/Luz)
Adutora rompe na CIC e alaga rua em Curitiba; dez bairros ficam sem água nesta sexta
😋 Escolha do Editor
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🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: R$ 12 milhões – Acumulada
💎 Lotofácil: Quase R$ 2 milhões – Duas apostas ganhadoras
🍀 Quina: R$ 13 milhões – Acumulada
Tudo sobre o resultado das loterias
🎭 Agenda Cultural
1️⃣ O que fazer em Curitiba no Dia dos Namorados: Jorge Vercillo e jantar romântico com música ao vivo
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:02
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 171.497 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,50
Sanepar (SAPR11): R$ 38,38
Dólar: R$ 5,10
Euro: R$ 5,92
Soja: R$ 128,76
Milho: R$ 64,03
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