Notícias de Curitiba hoje: ranking de crimes, falta de água e previsão do tempo (12/06)

Bom dia, Paraná! A sexta-feira, 12 de junho, começa com tempo instável em Curitiba, trazendo chuva, queda nas temperaturas — com máxima de 16°C — e trânsito complicado pelos acessos aos bairros. No cenário da segurança, o Centro lidera o ranking de crimes na capital, enquanto na Região Metropolitana, bandidos usaram uma Kombi para furtar uma loja de roupas na antiga casa do OilMan. Para quem planeja o fim de semana, o abastecimento de água está afetado em dez bairros após o rompimento de uma adutora na CIC, mas a noite promete com a agenda especial de Dia dos Namorados. Confira abaixo o boletim completo com as principais manchetes, o balanço das loterias acumuladas, indicadores econômicos e até o segredo do sagu perfeito para adoçar o seu dia.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 12/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Centro lidera ranking de crimes em Curitiba; veja os dez bairros com mais ocorrências em 2026

2️⃣ Bandidos invadem antiga casa do OilMan, fazem limpa em loja de roupa e fogem numa kombi

3️⃣ Zeus fareja e PM encontra 340 kg de maconha e milhares de “canetas” em ônibus no Paraná

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba hoje: chuva e novos sinaleiros complicam acessos a bairros

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Chuva leve com risco de tempestade .

🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 16°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 7°C / Máx: 18°C.

Saiba mais sobre a previsão do tempo para Curitiba

💧 Serviços (Água/Luz)

Adutora rompe na CIC e alaga rua em Curitiba; dez bairros ficam sem água nesta sexta

😋 Escolha do Editor

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 12 milhões – Acumulada

💎 Lotofácil: Quase R$ 2 milhões – Duas apostas ganhadoras

🍀 Quina: R$ 13 milhões – Acumulada

Tudo sobre o resultado das loterias

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ O que fazer em Curitiba no Dia dos Namorados: Jorge Vercillo e jantar romântico com música ao vivo

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:02

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 171.497 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,50

Sanepar (SAPR11): R$ 38,38

Dólar: R$ 5,10

Euro: R$ 5,92

Soja: R$ 128,76

Milho: R$ 64,03

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