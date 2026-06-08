Notícias de Curitiba hoje: criminalidade, trânsito, falta de água e destaques do PR

A segunda-feira (08/0) começa movimentada em Curitiba e região, com alertas importantes para o bolso, a segurança e a rotina do paranaense. No cenário policial, os golpes de estelionato já superam os furtos na capital, e a prisão de um influenciador de moda local chama a atenção. Para quem vai sair de casa, o dia exige paciência: obras na Rodoferroviária complicam o trânsito e o desabastecimento de água afeta milhares de moradores na Região Metropolitana. O boletim de hoje traz ainda a decisão do STF sobre a Usina de Itaipu, a previsão do tempo com máximas de 20°C, os números das loterias e uma receita especial de polenta cremosa para aquecer a semana.

Confira abaixo o resumo completo com os principais destaques, serviços e indicadores econômicos desta manhã:

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 08/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Estelionato ultrapassa furtos e muda o mapa da criminalidade em Curitiba

2️⃣ Influenciador de moda de Curitiba é preso após roubo a idosa

3️⃣ STF rejeita ação de indígenas que cobrava R$ 40 bilhões pela construção da Itaipu

🚗 Trânsito e Transporte

Obras em bairros e bloqueios na Rodoferroviária complicam o trânsito em Curitiba hoje: confira

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Nublado com 13°C.

🌤️ Hoje: Mín: 9°C / Máx: 20°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 21°C.

Previsão do tempo completa

💧 Serviços (Água/Luz)

Falta de água afeta milhares de moradores na grande Curitiba nesta segunda-feira

😋 Escolha do Editor

Délio Canabrava ensina receita de Polenta cremosa com Ossobuco

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 30,4 milhões – Ganhador

💎 Lotofácil: R$ 5 milhões – Acumulou

🍀 Quina: R$ 7,5 milhões – Acumulou

Saiba mais aqui: https://is.gd/zpeygG

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Santuário em Curitiba promove seis dias de festa com shows, gastronomia e celebrações

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 07:59

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 169.019 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,44

Sanepar (SAPR11): R$ 36,95

Dólar: R$ 5,15

Euro: R$ 5,93

Soja: R$ 126,76

Milho: R$ 64,50

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