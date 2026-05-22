Notícias de Curitiba e Paraná hoje: golpe de R$ 60 mil, frio e destaques de 22/05

A sexta-feira, 22 de maio de 2026, começa com o alerta de um golpe financeiro que lesou uma vítima paranaense em R$ 60 mil, além da marca de uma semana da invasão de estudantes ao prédio do DCE da UFPR, em Curitiba. Por outro lado, o interior celebra a notícia de uma nova maternidade que voltará a realizar partos após 60 anos.

Na capital, o trânsito exige atenção com um bloqueio de 30 dias para obras de uma nova trincheira, e o dia segue frio, com máxima de apenas 12°C. O boletim traz ainda o drama do desabastecimento de remédios no SUS, o sorteio histórico de R$ 300 milhões da Mega-Sena no domingo e as opções culturais para o fim de semana.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 22/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Polícia investiga grupo criminoso após vítima do Paraná perder R$ 60 mil em golpe

2️⃣ Invasão de estudantes ao prédio do DCE da UFPR em Curitiba completa uma semana

3️⃣ Cidade do Paraná vai ganhar nova maternidade e voltar a ter partos após 60 anos.

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba hoje: Bloqueio em bairro vai durar 30 dias para nova trincheira

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Céu com nuvens com 10°C.

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🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 14°C.

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💧 Serviços (Água/Luz)

Desabastecimento em farmácias do SUS deixa mais de mil pessoas sem medicamentos no Paraná

😋 Escolha do Editor

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: Sorteio especial da Mega Sena no domingo tem R$ 300 milhões em jogo

💎 Lotofácil: R$ 1,1 milhão – Quatro ganhadores

🍀 Quina: R$ 1,3 milhão – Acumulou

Tudo sobre o resultado das loterias

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ O que fazer em Curitiba hoje? Pato Fu, Matogrosso e Mathias e mais. Agenda cultural

2️⃣ Quintal Maria Flor é vencedor do Comida di Buteco em Curitiba

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:24

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 177.650 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,90

Sanepar (SAPR11): R$ 37,62

Dólar: R$ 5,00

Euro: R$ 5,80

Soja: R$ 126,48

Milho: R$ 65,41

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