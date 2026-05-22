Notícias de Curitiba e Paraná hoje: golpe de R$ 60 mil, frio e destaques de 22/05

A sexta-feira, 22 de maio de 2026, começa com o alerta de um golpe financeiro que lesou uma vítima paranaense em R$ 60 mil, além da marca de uma semana da invasão de estudantes ao prédio do DCE da UFPR, em Curitiba. Por outro lado, o interior celebra a notícia de uma nova maternidade que voltará a realizar partos após 60 anos.
Na capital, o trânsito exige atenção com um bloqueio de 30 dias para obras de uma nova trincheira, e o dia segue frio, com máxima de apenas 12°C. O boletim traz ainda o drama do desabastecimento de remédios no SUS, o sorteio histórico de R$ 300 milhões da Mega-Sena no domingo e as opções culturais para o fim de semana.
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 22/05/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ Polícia investiga grupo criminoso após vítima do Paraná perder R$ 60 mil em golpe
2️⃣ Invasão de estudantes ao prédio do DCE da UFPR em Curitiba completa uma semana
3️⃣ Cidade do Paraná vai ganhar nova maternidade e voltar a ter partos após 60 anos.
🚗 Trânsito e Transporte
Trânsito em Curitiba hoje: Bloqueio em bairro vai durar 30 dias para nova trincheira
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Céu com nuvens com 10°C.
🌤️ Hoje: Mín: 9°C / Máx: 12°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 14°C.
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💧 Serviços (Água/Luz)
Desabastecimento em farmácias do SUS deixa mais de mil pessoas sem medicamentos no Paraná
😋 Escolha do Editor
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🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: Sorteio especial da Mega Sena no domingo tem R$ 300 milhões em jogo
💎 Lotofácil: R$ 1,1 milhão – Quatro ganhadores
🍀 Quina: R$ 1,3 milhão – Acumulou
Tudo sobre o resultado das loterias
🎭 Agenda Cultural
1️⃣ O que fazer em Curitiba hoje? Pato Fu, Matogrosso e Mathias e mais. Agenda cultural
2️⃣ Quintal Maria Flor é vencedor do Comida di Buteco em Curitiba
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:24
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 177.650 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,90
Sanepar (SAPR11): R$ 37,62
Dólar: R$ 5,00
Euro: R$ 5,80
Soja: R$ 126,48
Milho: R$ 65,41
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