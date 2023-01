Curitiba foi premiada com os maiores prêmios do Programa Nota Paraná. A premiação máxima deste mês, de R$ 1 milhão, saiu para um consumidor do bairro Bacacheri. Ele teve o bilhete premiado de número 13414793 e concorreu com 29 cupons gerados de 22 notas fiscais emitidas. É o último milionário do programa da secretaria estadual da Fazenda do ano de 2022.

VIU ESSA? BR-376 tem filas após liberação de trecho interditado; acompanhe em tempo real

O segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para uma mulher do bairro Mossunguê. O bilhete sorteado foi o de número 3840517 – ela concorreu com 385 bilhetes eletrônicos gerados de 37 notas fiscais.

O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (8), com transmissão ao vivo. Ainda esta semana os vencedores serão notificados pela equipe do programa.

CPF na nota

O Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados.

Além dos maiores prêmios, 40 consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outras 40 mil pessoas receberam R$ 10. Além disso, entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

VIU ESSA? Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Curitiba e São José dos Pinhais; veja a rota

O Paraná Pay também fez sorteios para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Como participar

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

Veja que incrível!

Viu Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?