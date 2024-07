O próximo sorteio do Nota Paraná, coordenado pela Secretaria da Fazenda, que será realizado na segunda-feira (8), vai distribuir 100 prêmios de R$ 1 mil. Essa categoria intermediária de premiações foi criada por meio da nova regulamentação para que um maior número de participantes seja beneficiado a cada mês.

Outra mudança ocorre com os prêmios menores, de R$ 50, que passarão a contemplar 35 mil bilhetes sorteados – mais que o dobro de sorteios anteriores. Além disso, serão oferecidos dois grandes prêmios, de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

“Queremos beneficiar ainda mais consumidores. Por isso, adicionamos prêmios aos nossos sorteios regulares. Nosso objetivo é valorizar a participação dos cidadãos e incentivar ainda mais a emissão de notas fiscais”, afirma a coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini.

Nesta semana, foram liberados 59 milhões bilhetes para consumidores e instituições sociais participantes do programa. Ao todo, 3,14 milhões de consumidores que pediram CPF nas notas fiscais de compras feitas em março concorrem nesta edição.

Entidades sociais

Além dos consumidores, cerca de 1,4 mil entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil, graças às doações de notas fiscais feitas pelos contribuintes.

Prêmios de R$ 100 no Paraná Pay

O Paraná Pay permite que consumidores cadastrados concorram a 8 mil prêmios de R$ 100. Para participar dessa modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

Como concorrer aos sorteios

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

