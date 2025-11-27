Pediu CPF na Nota?

Nota Curitibana sorteia R$ 80 mil em prêmios para contribuintes

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/11/25 14h01
Sorteio do Nota Curitibana. Curitiba, 27/11/2025 Foto: Levy Ferreira/SECOM

O 85º sorteio eletrônico do programa Nota Curitibana, realizado nesta quinta-feira (27/11) no Palácio 29 de Março, distribuiu R$ 80 mil em prêmios principais para contribuintes que pediram CPF na nota ao contratar serviços em julho deste ano. O resultado com o nome dos ganhadores será divulgado até 9 de dezembro.

Os bilhetes sorteados para os prêmios principais foram: R$ 50 mil (número 3.250.437), R$ 20 mil (número 335.639) e R$ 10 mil (número 2.263.290). Além disso, foram sorteados 15 mil prêmios de R$ 10 cada. O sorteio contou com 3.355.242 bilhetes gerados para 138.755 participantes.

Como participar e benefícios do programa

Para concorrer, é necessário informar o CPF na emissão de notas fiscais de serviços e ter cadastro no site do Nota Curitibana. O programa, lançado em 2018, já distribuiu R$ 22,8 milhões em prêmios e conta atualmente com 273.344 cidadãos cadastrados.

Além dos sorteios, o Nota Curitibana gera créditos para os participantes. Em média, 15% do valor do ISS pago na prestação de serviços é convertido em crédito. Esses créditos podem ser resgatados na conta bancária, utilizados para recarregar o cartão transporte Urbs ou abater o valor do IPTU.

O programa visa incentivar os cidadãos a solicitarem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), contribuindo para a transparência fiscal e beneficiando também entidades sociais sem fins lucrativos, que recebem prêmios em dinheiro quando indicadas pelos sorteados.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.