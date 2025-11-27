Nota Curitibana sorteia R$ 80 mil em prêmios para contribuintes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O 85º sorteio eletrônico do programa Nota Curitibana, realizado nesta quinta-feira (27/11) no Palácio 29 de Março, distribuiu R$ 80 mil em prêmios principais para contribuintes que pediram CPF na nota ao contratar serviços em julho deste ano. O resultado com o nome dos ganhadores será divulgado até 9 de dezembro.

Os bilhetes sorteados para os prêmios principais foram: R$ 50 mil (número 3.250.437), R$ 20 mil (número 335.639) e R$ 10 mil (número 2.263.290). Além disso, foram sorteados 15 mil prêmios de R$ 10 cada. O sorteio contou com 3.355.242 bilhetes gerados para 138.755 participantes.

Como participar e benefícios do programa

Para concorrer, é necessário informar o CPF na emissão de notas fiscais de serviços e ter cadastro no site do Nota Curitibana. O programa, lançado em 2018, já distribuiu R$ 22,8 milhões em prêmios e conta atualmente com 273.344 cidadãos cadastrados.

Além dos sorteios, o Nota Curitibana gera créditos para os participantes. Em média, 15% do valor do ISS pago na prestação de serviços é convertido em crédito. Esses créditos podem ser resgatados na conta bancária, utilizados para recarregar o cartão transporte Urbs ou abater o valor do IPTU.

O programa visa incentivar os cidadãos a solicitarem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), contribuindo para a transparência fiscal e beneficiando também entidades sociais sem fins lucrativos, que recebem prêmios em dinheiro quando indicadas pelos sorteados.