Nota Curitibana sorteia dois prêmios de R$ 100 mil. Veja os bilhetes vencedores

A 77ª edição do programa Nota Curitibana, especial de Aniversário de Curitiba, sorteou nesta quinta-feira dois prêmios especiais de R$ 100 mil cada para os bilhetes 2.342.516 e 48.221.

O sorteio especial previa ainda a premiação de quatro entidades sociais sem fins lucrativos indicadas pelos ganhadores no momento do cadastramento no programa. Cada uma vai receber R$ 25 mil. São duas organizações contempladas para cada sorteado cadastrado. Estes prêmios são indicados como valor adicional, livres de Imposto de Renda ou qualquer desconto.

Também foram sorteados 3,2 mil prêmios de R$ 10. Ao todo, o prêmio de aniversário soma R$ 332 mil, em homenagem aos 332 anos de Curitiba, celebrados no próximo 29 de março.

O sorteio eletrônico do Nota Curitibana gerou 3.189.004 bilhetes para 134.813 participantes referentes às notas pedidas no mês de novembro de 2024. O programa conta agora com 257.680 cidadãos cadastrados para os próximos sorteios. Desde o lançamento, em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu mais de R$ 20,33 milhões em premiações.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs ou ainda para abatimento de até 50% do valor do IPTU.

Como participar do Nota Curitibana?

Para participar do programa, é necessário informar o CPF na emissão da nota fiscal de serviços como planos de saúde, escolas particulares, faculdades, cursos de idiomas, lavanderias, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza e salões de beleza, entre outros. Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

