Natal de Curitiba tem atrações inéditas e despedidas neste fim de semana

O Natal de Curitiba 2025 terá um fim de semana repleto de atrações e algumas despedidas nos dias 13 e 14 de dezembro. Entre as novidades, destaca-se a estreia do Festival de Bonecos de Natal no Memorial de Curitiba, no sábado às 15h. O evento traz performances de bonequeiros curitibanos com histórias natalinas.

Também no sábado, a partir das 13h, acontece o Natal Solidário na Praça Nossa Senhora da Salete, com shows e missa especial conduzidos pelo padre Reginaldo Manzotti. O público é convidado a fazer doações de alimentos.

No domingo, ocorrem as últimas apresentações de alguns espetáculos tradicionais, como o Coral do Natal do Bradesco no Palácio Avenida, às 20h15, e o balé O Quebra-Nozes nas Ruínas de São Francisco, com sessões às 18h30 e 20h30.

Outras atrações que seguem no fim de semana incluem a roda-gigante na Rua XV, carrosséis e trenzinhos em diversos pontos da cidade, além de feiras especiais de Natal nas praças Osório e Santos Andrade. Em caso de chuva, apresentações ao ar livre podem ser suspensas ou transferidas para locais cobertos.