Natal de Curitiba impulsiona vendas de pequenos comerciantes em até 80%

O Natal de Curitiba 2025 está trazendo boas notícias para os pequenos comerciantes próximos às atrações festivas. Desde o final de novembro, vendedores ambulantes e estabelecimentos no Centro da cidade relatam um aumento de até 80% nas vendas, impulsionado pelo grande fluxo de moradores e turistas.

Hilton Valério Viana e Maria Viana, que vendem pipoca no Passeio Público há 14 anos, tiveram que dobrar a compra de insumos para atender à demanda do público que assiste ao espetáculo “Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões”. Michele Neves, proprietária de um food truck no local, também comemora o aumento nas vendas de salgados.

No Largo da Ordem, a loja Mister Mundo São Francisco registrou um crescimento estimado de 80% nas vendas, segundo a funcionária Thays Rudenik. Para atender à alta demanda, o estabelecimento estendeu o horário de funcionamento e contratou freelancers.

Os estacionamentos próximos à Praça Santos Andrade, que recebe shows e atrações interativas, também estão se beneficiando. Josadaque Santos, encarregado de um dos estabelecimentos, estima um aumento de 70% no movimento, levando à contratação de novos funcionários.

Além do aumento nas vendas, os comerciantes notaram um incremento no número de turistas. Edna de Oliveira Maia e Ivone Aparecida, artesãs na Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade, relatam maior movimentação na região, especialmente de visitantes de fora da cidade.

O Instituto Municipal de Turismo projeta que o Natal de Curitiba 2025 atrairá 2,4 milhões de pessoas, incluindo 322 mil turistas, com um impacto econômico estimado de R$ 439,8 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior.