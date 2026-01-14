Natal de Curitiba impulsiona turismo e economia com aumento de 25% no faturamento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba 2025 consolidou-se como um dos principais impulsionadores do turismo e da economia local. Com uma programação de 44 dias e 150 atrações, o evento teve impacto direto no desempenho de bares, restaurantes e hotéis, reforçando a imagem da capital paranaense como destino turístico atrativo no fim do ano.

Segundo Jonel Chede Filho, presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (Seha), houve um aumento significativo de movimento e faturamento em relação a 2024, com crescimento em torno de 25%. A ocupação nos dias de Natal também chamou atenção, com famílias escolhendo Curitiba para passar a data.

Na hotelaria, Paulo Iglesias, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), relatou que a taxa de ocupação passou de 63,37% em 2024 para 65,98% em 2025. O destaque foi a valorização da diária média, com aumento de cerca de 13%. Iglesias ressaltou que o Natal estruturado acrescenta aproximadamente 15 pontos percentuais à ocupação do mês de dezembro.

A programação de 2025, que incluiu o Natal da Disney, foi apontada como um diferencial importante para os resultados positivos. O crescimento do público trouxe avanços e desafios, como a necessidade de mão de obra qualificada para atender turistas mais exigentes.

O sucesso não se limitou ao período natalino. A Linha Turismo registrou 908.991 embarques em 2025, um aumento de 13,6% em relação ao ano anterior. Rodrigo Swinka, presidente do Instituto Municipal de Turismo, afirmou que os números refletem o trabalho contínuo de posicionamento da cidade no cenário turístico.

Eventos como o Red Bull Showrun e a chegada do Disney Celebra ao Parque Barigui também contribuíram para ampliar a visibilidade da capital e atrair novos públicos ao longo do ano.