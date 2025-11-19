Natal de Curitiba 2025 traz novidades e programação ampliada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba 2025 terá início na próxima segunda-feira (24/11) com a abertura oficial na Praça Santos Andrade, no Centro. A programação deste ano traz diversas novidades e se estenderá por 44 dias, até 6 de janeiro, com espetáculos ocorrendo até 23 de dezembro. Serão mais de 150 atrações espalhadas pela cidade.

Na Praça Santos Andrade, coração do Circuito de Natal do Centro, haverá palcos externos para espetáculos inéditos em frente ao Teatro Guaíra e ao prédio histórico da UFPR. A praça contará ainda com decorações, experiências interativas, trenzinho elétrico e a Casa do Papai Noel. Uma árvore de Natal de luz de 20 metros e a tradicional feirinha completam as atrações do local.

Outra novidade é o Desfile de Natal na Rua XV de Novembro, que acontecerá de 5 a 23 de dezembro. Uma fanfarra natalina percorrerá o calçadão interagindo com o público, com atores, bailarinos e músicos caracterizados.

No Parque Barigui, o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível trará um show ao vivo no Centro de Eventos Positivo, além de duas experiências gratuitas: o Disney+ Open Air, com sessões de filmes ao ar livre, e o Parque Mágico, com espaços temáticos Disney. Uma árvore de Natal de 35 metros, a maior da temporada, será instalada no local.

O tradicional espetáculo do Natal do Bradesco no Palácio Avenida terá uma edição ampliada este ano, com seis apresentações ao longo de dois fins de semana em dezembro. O tema será ‘O Palácio Mágico do Natal’, reunindo um coral de 90 crianças e adolescentes.

A Rua Bley Zornig, no Boqueirão, também receberá decoração natalina e um palco com atrações nos dias 13 e 14 de dezembro, transformando o polo comercial têxtil em um espaço festivo.

A programação do Natal de Curitiba 2025 é uma realização da Prefeitura de Curitiba em parceria com diversos patrocinadores, oferecendo à população e turistas uma ampla variedade de atrações gratuitas durante o período festivo.