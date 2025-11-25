Natal de Curitiba 2025: roda-gigante e auto natalino estreiam nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas novas atrações do Natal de Curitiba 2025 estreiam nesta terça-feira (25/11). A roda-gigante gratuita na Rua XV de Novembro abre ao público às 16h, enquanto o Auto dos Anjos da Anunciação faz sua primeira apresentação às 14h no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem.

A roda-gigante, com 22 metros de altura, funcionará até às 22h. Possui 16 cabines com capacidade para 4 pessoas cada, totalizando 64 pessoas por vez. Há rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Além da roda-gigante, a Rua XV conta com uma árvore de Natal de 20 metros e decoração com mantos de luz.

O Auto dos Anjos da Anunciação, que combina teatro, música e interação com o público, dará início às apresentações itinerantes que percorrerão as 10 regionais da cidade até 5 de dezembro. O espetáculo termina com a formação de um presépio vivo e o canto coletivo de Noite Feliz.

Às 21h, ocorre a segunda apresentação do musical ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ no palco externo do Teatro Guaíra, parte das atrações do Natal da Praça Santos Andrade. O show une música, dança e projeções na fachada do teatro.

A programação do Natal de Curitiba 2025, realizada pela Prefeitura e patrocinadores, segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro em diversos pontos da cidade.