Natal de Curitiba 2025 inicia com espetáculo na Praça Santos Andrade

A programação oficial do Natal de Curitiba 2025 começa na próxima segunda-feira (24/11), às 19h30, na Praça Santos Andrade, no Centro da cidade. O evento de abertura contará com o espetáculo “A Inesquecível Fábrica de Emoções”, que será apresentado em frente ao Teatro Guaíra.

O Natal na Praça Santos Andrade será o ponto central do Circuito de Natal do Centro, parte integrante das celebrações natalinas da capital paranaense. A praça, localizada entre dois importantes marcos da cidade – o Teatro Guaíra e o prédio histórico da UFPR – contará com palcos externos, um trenzinho elétrico e a Casa do Papai Noel para entretenimento de crianças e adultos.

As festividades natalinas em Curitiba se estenderão por 44 dias, oferecendo mais de 150 atrações distribuídas pela cidade. Entre os destaques estão o Natal da Disney no Parque Barigui, a roda-gigante do Natal O Boticário, apresentações do coral do Natal do Bradesco no Palácio Avenida na Rua XV, e a Catedral de Luz Ademicon na Praça Tiradentes. Outras atrações incluem o trem da Rumo, o Natal dos carrosséis no Passeio Público, celebrações no Parque Tanguá, Jardim Botânico e Largo da Ordem.