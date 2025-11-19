Aviso de Pauta

Natal de Curitiba 2025 inicia com espetáculo na Praça Santos Andrade

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/11/25 17h02
A Prefeitura de Curitiba fará, na próxima segunda-feira (17/11), às 9h30, o envio das doações arrecadadas para as vítimas do tornado que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná, na última sexta-feira (7/11).

A programação oficial do Natal de Curitiba 2025 começa na próxima segunda-feira (24/11), às 19h30, na Praça Santos Andrade, no Centro da cidade. O evento de abertura contará com o espetáculo “A Inesquecível Fábrica de Emoções”, que será apresentado em frente ao Teatro Guaíra.

O Natal na Praça Santos Andrade será o ponto central do Circuito de Natal do Centro, parte integrante das celebrações natalinas da capital paranaense. A praça, localizada entre dois importantes marcos da cidade – o Teatro Guaíra e o prédio histórico da UFPR – contará com palcos externos, um trenzinho elétrico e a Casa do Papai Noel para entretenimento de crianças e adultos.

As festividades natalinas em Curitiba se estenderão por 44 dias, oferecendo mais de 150 atrações distribuídas pela cidade. Entre os destaques estão o Natal da Disney no Parque Barigui, a roda-gigante do Natal O Boticário, apresentações do coral do Natal do Bradesco no Palácio Avenida na Rua XV, e a Catedral de Luz Ademicon na Praça Tiradentes. Outras atrações incluem o trem da Rumo, o Natal dos carrosséis no Passeio Público, celebrações no Parque Tanguá, Jardim Botânico e Largo da Ordem.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.