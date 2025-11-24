Natal de Curitiba 2025 inicia com atrações gratuitas em diversos pontos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba 2025 começa nesta semana com diversas atrações gratuitas pela cidade. A programação inclui a estreia da roda-gigante na Rua XV de Novembro, apresentações do auto natalino em cinco Regionais da Prefeitura e espetáculos na Praça Santos Andrade.

Na segunda-feira (24/11), às 19h30, ocorre a abertura oficial com o musical ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ na Praça Santos Andrade. O espetáculo une música, dança e projeções na fachada do Teatro Guaíra. A praça também terá atrações interativas como trenzinho elétrico e Casa do Papai Noel.

A roda-gigante gratuita na Rua XV estreia na terça-feira (25/11), funcionando de terça a domingo, das 16h às 22h, até 26 de dezembro. No mesmo dia, inicia o Auto dos Anjos da Anunciação, que percorrerá as Regionais da cidade até 5 de dezembro.

Outros destaques da semana incluem o tradicional auto no Centro Histórico a partir de quarta-feira (26/11), o espetáculo ‘Abrace o Mundo’ na Praça Santos Andrade na quinta-feira (27/11), e o show de projeção mapeada na Catedral no sábado (29/11).

A programação se estende até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. As atrações são gratuitas e acontecem em diversos pontos da cidade, como praças, parques, mercados municipais e ruas decoradas.