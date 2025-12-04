Natal de Curitiba 2025: Filmes ao ar livre e corais encantam público nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba 2025 traz atrações especiais nesta sexta-feira (5/12). No Parque Barigui, estreiam as sessões de filmes ao ar livre do Disney+ Open Air. Já no Centro e no Sítio Cercado, apresentações de corais prometem encantar o público.

No Parque Barigui, o Disney+ Open Air exibirá 56 filmes gratuitamente em um telão de 45m², das 9h às 22h. A estrutura foi montada no gramado em frente ao pavilhão, com acesso por ordem de chegada.

No Sítio Cercado, às 19h30, ocorre a única apresentação da Cantata de Natal do Bairro Novo. Mil crianças formam o maior coral infantil de Curitiba, que se apresentará na fachada da Rua da Cidadania.

No Centro, às 20h15, acontece o ensaio geral do coral do Natal do Bradesco no Palácio Avenida. O espetáculo oficial, com 90 crianças e adolescentes, estreia no sábado (6/12) e terá apresentações nos dois próximos fins de semana.

Outras atrações do dia incluem o Cortejo de Natal na Rua XV de Novembro, às 18h, e o auto natalino na Rua da Cidadania da CIC, às 9h. A programação completa do Natal de Curitiba 2025 segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.