Natal de Curitiba 2025 atrai 3 milhões e movimenta R$ 722 milhões

O Natal de Curitiba 2025 bateu recordes de público e impacto econômico, consolidando-se como o maior evento natalino já realizado no Brasil. As atrações espalhadas pela cidade receberam 3,09 milhões de espectadores, um crescimento de 35% em relação a 2024. O evento movimentou R$ 722 milhões na economia local, 80% a mais que no ano anterior.

Ao longo de 44 dias, a programação contou com mais de 150 atrações gratuitas distribuídas por parques, praças, ruas e equipamentos públicos em todas as dez regionais da cidade. Um dos destaques foi a presença inédita da Disney, que trouxe uma experiência natalina oficial pela primeira vez ao Brasil, atraindo mais de 1 milhão de pessoas ao Parque Barigui.

Impacto no turismo e economia

Segundo dados do Instituto Municipal de Turismo, 469,8 mil turistas visitaram Curitiba durante o período natalino, um aumento de 60% em relação a 2024. A rede hoteleira operou com taxa média de ocupação próxima de 90%, chegando a 100% em regiões centrais nos dias de grandes espetáculos. A permanência média dos visitantes foi de 4,1 pernoites.

O evento gerou 4.631 matérias jornalísticas, publicadas por 429 veículos, alcançando 93 milhões de pessoas no Brasil e no exterior. A exposição espontânea é estimada em R$ 159,3 milhões, seis vezes superior à registrada em 2024.

A Fundação Cultural de Curitiba realizou 294 apresentações artísticas, gerando renda para 780 artistas. Na infraestrutura, foram contratadas 32 empresas, gerando trabalho para 10.035 colaboradores.