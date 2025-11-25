Natal Condor no Passeio Público terá carrossel, trenzinho e espetáculo inédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Passeio Público de Curitiba receberá a partir do próximo domingo (30/11) as atrações do Natal Condor, que integram a programação do Natal de Curitiba 2025. O evento gratuito contará com carrossel veneziano, trenzinho sobre trilhos, Casa do Papai Noel e um espetáculo inédito na Ilha das Ilusões.

O carrossel em estilo italiano terá 22 cavalinhos e um banco inclusivo para crianças com mobilidade reduzida. Poderá ser utilizado por crianças de até 12 anos, com adultos acompanhando as de 0 a 2 anos. Já o trenzinho sobre trilhos terá capacidade para 14 crianças por vez.

O espetáculo ‘Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões’ estreia no domingo às 19h15. A atração conta a história da Família Capivara se preparando para o Natal, com participação do Papai Noel e seus duendes em uma aventura com música e dança.

As atrações ficarão no Passeio Público até 6 de janeiro, com o espetáculo sendo apresentado até 23 de dezembro. O carrossel e o trenzinho funcionarão de terça a sexta-feira das 12h às 20h, e aos sábados e domingos das 9h às 20h. O espetáculo ocorrerá de terça a domingo às 19h15.

O Natal de Curitiba 2025 é realizado pela Prefeitura de Curitiba e conta com diversos patrocinadores. A programação completa do evento vai de 24 de novembro a 6 de janeiro.