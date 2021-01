O prefeito de Curitiba Rafael Greca disse, para a Tribuna do Paraná, que não irá furar a fila da vacina contra coronavírus. A campanha começou na manhã desta quarta-feira (20) no chamado Pavilhão da Cura, no Parque Barigui, com a aplicação das doses nos profissionais que irão fazer a imunização em Curitiba.

“Quando chegar a minha vez, da turma de 60 anos, estarei aqui tomando a vacina junto com a Margarita Sansone (esposa). Se nem o papa, nem a rainha da Inglaterra furaram a fila, por que vou furar?”, disse o prefeito.

Questionado pelo repórter Gustavo Marques, o prefeito falou o que pretende fazer depois que passar o período necessário para que as duas doses da vacina tenham efeito. “Depois que eu tomar, junto com o grupo de 60 anos, a primeira coisa que vou fazer é abraçar meus sobrinhos”, destacou o prefeito.

