Um grupo com cinco pessoas esteve, na manhã desta sexta-feira (11), em frente à prefeitura de Curitiba, protestando contra a vacina do novo coronavírus com cartazes e megafone. Eles pediam o uso de medicamentos no combate da doença como cloroquina, ivermectina e azitromicina. No fim do protesto, entoaram cânticos como “não queremos a vacina, nós temos a cloroquina”, diziam.

Sem máscaras de proteção e distanciamento social, recomendações das autoridades em saúde contra o avanço do coronavírus, três homens e duas mulheres carregavam cartazes sinalizando que são contrários ao uso de uma vacina contra a covid-19, e que os curitibanos podem se defender com uso de medicamentos. Lembrando que Curitiba registrou, nesta quinta-feira (10), recorde no número diário de mortes pela doença: 21 apenas no boletim de quinta.

O prefeito Rafael Greca (DEM) e a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, foram citados como possíveis responsáveis por mortes no município. “O curitibano não irá aceitar a vacina sem comprovação científica. Cadê o kit? (cloroquina, ivermectina e azitromicina). Nós não obedecemos a Organização Mundial de Saúde (OMS) e sim, o Ministério da Saúde e o nosso presidente. Todas as mortes irão cair nas suas costas e vocês irão responder criminalmente prefeito Rafael Greca e Márcia (Secretária de Saúde). Parem com estes decretos e Curitiba não é terra de maricas”, falou um manifestante no protesto.

Vacina contra covid-19

A prefeitura de Curitiba anunciou nesta semana o acerto de uma parceria para ser uma das primeiras cidades a receber doses da Coronavac. O governo de São Paulo anunciou que 4 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan (SP) serão vendidas para outras regiões do país. Curitiba, capital do Paraná, é uma das primeiras capitais a fazer para compra da vacina.

A solicitação da compra foi feita pelo prefeito Rafael Greca. “Acabo de receber o telefonema do governador de São Paulo João Dória assegurando que ele aceita a oferta da parceria com Curitiba para imunização do nosso povo com as vacinas do Butantã”, afirmou Greca. A vacinação em Curitiba começará prioritariamente para profissionais de saúde.