O prefeito de Guaratuba Roberto Justus criticou a concessionária Arteris Litoral Sul pela demora na divulgação da previsão de liberação da BR-376. A empresa é responsável pela administração da rodovia, que está bloqueada desde o dia 28 de novembro, quando um grande deslizamento de terra soterrou veículos e causou a morte de duas pessoas na região.

A crítica de Justus aconteceu durante uma entrevista à rádio de notícias CBN nesta manhã de quarta-feira (07). O prefeito mostrou-se indignado com relação a demora para a divulgação da data de liberação da rodovia. “Não é possível que o engenheiro da empresa não saiba”, disse.

Roberto Justus entende que a informação da data de liberação é extremamente necessária para que estratégias possam ser traçadas pelos sete municípios do Litoral. O prefeito lembrou também da situação do Ferry Boat. A demora na travessia já é de 10 horas para embarcar.

O que diz a concessionária

No início da tarde desta quarta-feira (07), a concessionária Arteris Litoral Sul informou que equipes trabalham na reestruturação do trecho e que se esforça para a liberação da rodovia no menor prazo possível. Confira a nota completa abaixo:

A Arteris Litoral Sul segue com equipes trabalhando no km 668,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, para reestruturação da infraestrutura do trecho, incluindo recuperação do pavimento e sinalização. Essa etapa é importante para que a rodovia possa garantir a máxima segurança para os usuários, o que é a prioridade da empresa neste momento. Os esforços da concessionária são para a liberação do trecho ao tráfego no menor prazo possível.