Em recuperação da covid-19, o prefeito reeleito de Campo Largo, Marcelo Puppi, de 61 anos, tomou posse do cargo na última sexta-feira (1.º) ainda internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora do Rocio, que fica na cidade, na região metropolitana de Curitiba. Segundo informações da família, divulgadas nas redes sociais do prefeito, junto com o boletim médico do hospital, Puppi estava acordado, sem sedação, e na presença de uma comitiva de três vereadores foi empossado por meio de gestos.

Ainda sem previsão de alta, segundo o boletim de saúde de sexta-feira, mesmo na UTI, Marcelo Puppi está acordado e lúcido, com quadro estável e em preparação para a retirada dos aparelhos de ventilação mecânica. Puppi está internado na UTI do Rocio desde o começo de dezembro do ano passado. Na metade do mês ele precisou ser entubado após piora no quadro da doença.

Posse sem cerimônia

Pelas redes sociais, a família transmitiu a informação da posse de Puppi. “O ato seguiu todas as normas de segurança, não sendo realizado nenhum tipo de cerimônia. Uma comitiva de três vereadores se dirigiu ao hospital e um representante da Câmara Municipal, bem como, alguns profissionais da saúde atestaram o ato. Na leitura do juramento previsto na Lei Orgânica do município, por gestos, o Prefeito consentiu assertivamente, sendo então dada a ele a posse”, diz a postagem no Facebook assinada pela família.

Todos ainda pedem orações pela recuperação do prefeito. “Agradecemos também as orações de cada um dos campo-larguenses e rezamos, cada vez mais, para que logo em breve ele possa estar novamente administrando o município que tanto ama”.