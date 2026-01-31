Mutirões contra dengue percorrem 4 regionais de Curitiba em fevereiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizará mutirões do programa Curitiba sem Mosquito nas regionais Cajuru, Tatuquara, Pinheirinho e Boa Vista durante o mês de fevereiro. A ação visa combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Nos mutirões, agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal da Saúde percorrerão os bairros orientando moradores sobre prevenção da doença e descarte correto de materiais que podem se tornar criadouros do mosquito. Caminhões da Secretaria do Meio Ambiente farão a coleta dos entulhos.

A primeira ação ocorre já na próxima terça-feira (3/2) na área da Unidade de Saúde São Paulo, no Uberaba, região do Cajuru. Ao todo, estão programados 6 mutirões em fevereiro, que percorrerão 111 quarteirões nas 4 regionais.

Como participar dos mutirões

Os moradores das áreas atendidas devem colocar os materiais para descarte na frente de suas casas nos dias de recolhimento. Serão coletados objetos inservíveis, materiais recicláveis, pneus (até 2 por residência), resíduos orgânicos e restos vegetais embalados.

Não serão recolhidos materiais de construção civil, resíduos tóxicos e perigosos, veículos e quantidades maiores de pneus. A Prefeitura orienta que itens menores sejam embalados antes do descarte.

Em janeiro, os mutirões recolheram 66 toneladas de entulhos em 5 ações realizadas. A meta é chegar a 100 mutirões até o final de 2026. No ano passado, foram 66 mutirões com 412 toneladas de materiais coletados.