Mutirões contra dengue em Curitiba recolhem 66 toneladas de entulhos

A Prefeitura de Curitiba realizou cinco mutirões contra a dengue em janeiro, recolhendo 66,26 toneladas de entulhos e materiais inservíveis em diferentes bairros da cidade. As ações tiveram como objetivo eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os mutirões ocorreram nos bairros Sítio Cercado, Cajuru, CIC e Boqueirão. O volume de material recolhido foi suficiente para encher 27 caminhões. A prefeitura planeja realizar dois mutirões por semana ao longo do ano, com projeção de mais de 100 ações até dezembro.

No Boqueirão, último bairro atendido em janeiro, agentes de endemias e comunitários de saúde percorreram casas no entorno da US Moradias Belém, orientando moradores sobre o combate à dengue e o descarte correto de resíduos. A ação resultou na coleta de 9,26 toneladas de materiais, equivalente a 4 caminhões.

Para participar dos mutirões, os moradores devem colocar entulhos e materiais inservíveis para fora do imóvel na data da passagem dos caminhões. Itens menores devem ser embalados ou ensacados. A prefeitura recolhe objetos inservíveis, materiais recicláveis, pneus e resíduos orgânicos embalados, mas não coleta resíduos de construção civil, tóxicos ou perigosos.