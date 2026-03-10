Nesta quarta-feira

Mutirão oferece 5,8 mil vagas de emprego no Centro de Curitiba nesta quarta

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 10/03/26 12h04
Mutirão de empregos nesta quarta-feira oferece mais de 5 mil vagas em Curitiba. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM (arquivo)

Um Mutirão de Empregos e Feira de Empregabilidade PCD acontece nesta quarta-feira (11/3), das 9h às 15h, na Rua da Cidadania da Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba. O evento reúne mais de 100 empresas e oferece 5.832 vagas de trabalho, incluindo 950 destinadas a pessoas com deficiência. A expectativa é receber cerca de 3 mil pessoas ao longo do dia.

A ação é realizada pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Governo do Estado. O objetivo é acelerar o preenchimento de vagas cadastradas no Sine, facilitando o contato direto entre empregadores e trabalhadores.

Os candidatos terão a oportunidade de participar de entrevistas no local, aumentando as chances de contratação imediata. A Feira de Empregabilidade PCD, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, acontece paralelamente e contará com apoio do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência para garantir atendimento e acessibilidade.

Para participar do mutirão, os interessados devem comparecer à Praça Rui Barbosa – Centro, nesta quarta-feira (11/3), das 9h às 15h. É recomendado levar documentos pessoais e currículo atualizado para agilizar o processo de candidatura às vagas disponíveis.

