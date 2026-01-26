Mutirão de Empregos na CIC oferece mais de 5 mil vagas nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza nesta quarta-feira (28/1) o primeiro Mutirão de Empregos de 2026, na Rua da Cidadania da CIC. O evento, que começa às 9h, disponibilizará mais de 5 mil vagas de trabalho em diversos setores, com oportunidades de 63 empresas e vagas cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Os participantes devem levar documento com foto e CPF. As senhas serão distribuídas até as 13h, por ordem de chegada. A expectativa é receber cerca de 1.200 trabalhadores ao longo do dia.

Durante o mutirão, as empresas farão entrevistas no local e poderão encaminhar candidatos para contratação imediata. O evento contará com estrutura de apoio aos trabalhadores, incluindo sala para confecção de currículos, orientações sobre comportamento no ambiente de trabalho e postura em entrevistas, além de uma sala calma para atendimento de pessoas autistas.

O Mutirão de Empregos é organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação em parceria com a Secretaria Estadual de Trabalho, Qualificação e Renda. O objetivo é facilitar o encontro entre empresas contratantes e trabalhadores em busca de oportunidades, ampliando o acesso ao emprego na cidade.

Serviço

Emprega Curitiba CIC

Data: 28/1

Horário: das 9h às 14h

Local: Rua da Cidadania da CIC – Rua Orlando Luís Lamarca, 438 – Vila Nossa Senhora da Luz