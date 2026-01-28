Mutirão de Empregos em Curitiba reúne histórias de esperança

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro Mutirão de Empregos de 2026, realizado nesta quarta-feira (28/1) na Rua da Cidadania da CIC em Curitiba, reuniu pessoas de diferentes idades e trajetórias em busca de oportunidades de trabalho. O evento, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, ofereceu mais de 5 mil vagas em diversos setores.

Mariana Barcelos Lopes, 17 anos, buscava uma vaga de menor aprendiz. “Ainda não sei em qual área quero atuar, mas tenho certeza de que quero ter meu próprio dinheiro para pagar a faculdade”, contou a estudante. Já o aposentado Manoel Francisco, recentemente desempregado, procurava complementar sua renda: “Quero começar o ano empregado, tenho família e filho menor de idade”.

Juliana de Aguiar veio de Fazenda Rio Grande com cinco cópias de currículo. “Muito bom poder apresentar meu currículo para várias empresas no mesmo dia”, disse a profissional de logística. Paulo Sérgio Almeida, morador da CIC e ex-motorista de ambulância, destacou a facilidade de participar do evento no bairro: “Vou passar por várias entrevistas e tenho esperança de sair daqui empregado”.

O mutirão registrou grande procura, com mais de 500 senhas distribuídas antes da abertura oficial às 9h. Além das vagas oferecidas por 63 empresas, havia oportunidades já cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (Sine). O evento contou com estrutura de apoio aos trabalhadores, incluindo sala para confecção de currículos, espaço para orientações sobre comportamento no trabalho e postura em entrevistas.

Muitos candidatos saíram encaminhados para contratação imediata. O objetivo do mutirão é aproximar empresas contratantes e trabalhadores, ampliando o acesso ao emprego e fortalecendo as políticas públicas de geração de renda na cidade.