Mutirão contra dengue atenderá 20 quarteirões no Pinheirinho

A Prefeitura de Curitiba realizará na próxima semana um novo mutirão de limpeza do programa Curitiba sem Mosquito, no Distrito Sanitário Pinheirinho. A ação, que visa eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, acontecerá na área da Unidade de Saúde Aurora, abrangendo 20 quarteirões.

Agentes da Secretaria Municipal da Saúde orientarão a população na segunda-feira (15/12) e na terça-feira (16/12). O Exército auxiliará nas visitas domiciliares e na conscientização dos moradores. Na quarta-feira (17/12), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fará o recolhimento dos entulhos.

O que será recolhido no mutirão

Durante a ação, serão retirados móveis, entulhos, garrafas, plásticos, metais e restos vegetais devidamente ensacados ou embalados. Materiais como restos de construção, galhos soltos, pneus, veículos abandonados, pilhas, medicamentos, tintas e lâmpadas não serão recolhidos e devem ser destinados aos Ecopontos e pontos de entrega voluntária do município.

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, ressalta a importância da participação dos moradores: “É fundamental que cada família colabore, separando os materiais corretamente e colocando-os na rua nos dias informados. O Aedes aegypti encontra espaço para se reproduzir em qualquer objeto que acumule água”.

Os mutirões integram as ações permanentes da Prefeitura para o controle da dengue. Em 2025, já foram realizados 65 mutirões do Curitiba Sem Mosquito, com o recolhimento de 397 toneladas de entulhos. A cidade registrou uma redução de mais de 90% nos casos de dengue em comparação com o ano anterior, passando de 17.609 casos em 2024 para 1.570 em 2025, no mesmo período epidemiológico.