Musicista e educadora Liana Justus morre aos 30 anos de carreira

A musicista e educadora Liana Justus morreu na noite de sábado (11/4), em Curitiba. Conselheira do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC), ela dedicou mais de 30 anos à missão de tornar a música erudita acessível ao público, sendo autora de 12 livros e finalista do Prêmio Jabuti por duas vezes.

Mestre em História e especialista em História da Música, Liana desenvolveu projetos educacionais que incluíam aulas, viagens culturais e cursos presenciais e online. Seu trabalho focava na formação de plateias e na democratização do conhecimento musical, levando a música clássica a novos públicos.

Juliana Midori, diretora-executiva do ICAC, destacou que o legado de Liana está presente em diversos espaços musicais da cidade. Marino Galvão Junior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, ressaltou a importância de suas publicações e o apoio que ofereceu a jovens músicos ao longo da carreira.

O velório acontece no Cemitério Parque Iguaçu, com sepultamento marcado para as 16h30 deste domingo (12/4).