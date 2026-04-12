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Musicista e educadora Liana Justus morre aos 30 anos de carreira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 12/04/26 12h01
ICAC lamenta a perda da musicista e educadora Liana Justus. Crédito: Arquivo pessoal/instagram

A musicista e educadora Liana Justus morreu na noite de sábado (11/4), em Curitiba. Conselheira do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC), ela dedicou mais de 30 anos à missão de tornar a música erudita acessível ao público, sendo autora de 12 livros e finalista do Prêmio Jabuti por duas vezes.

Mestre em História e especialista em História da Música, Liana desenvolveu projetos educacionais que incluíam aulas, viagens culturais e cursos presenciais e online. Seu trabalho focava na formação de plateias e na democratização do conhecimento musical, levando a música clássica a novos públicos.

Juliana Midori, diretora-executiva do ICAC, destacou que o legado de Liana está presente em diversos espaços musicais da cidade. Marino Galvão Junior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, ressaltou a importância de suas publicações e o apoio que ofereceu a jovens músicos ao longo da carreira.

O velório acontece no Cemitério Parque Iguaçu, com sepultamento marcado para as 16h30 deste domingo (12/4).

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