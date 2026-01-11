Música de Brinquedo lota Guairão; domingo tem mais shows infantis em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espetáculo Música de Brinquedo 2, do grupo Pato Fu, lotou o Teatro Guaíra neste sábado (10/1) em Curitiba. O show, que faz parte da 43ª Oficina de Música da cidade, apresentou versões inusitadas de clássicos da música brasileira e internacional tocadas com instrumentos de brinquedo.

A programação infantil da Oficina de Música continua intensa neste domingo (11/1). Estão previstas apresentações da Orquestra de Brinquedos na Capela Santa Maria e no Teatro da Vila, além do show dos Barbatuques com crianças do programa MusicaR no Guairão. Também haverá espetáculos gratuitos em parques da cidade.

No show do Pato Fu, músicas como “Palco” de Gilberto Gil e “Bohemian Rhapsody” do Queen ganharam novos arranjos tocados com saxofones de plástico, kazoos e pianinhos de brinquedo. A apresentação contou ainda com a participação dos bonecos Groco e Ziglo, que interagiram com a banda.

“A Oficina de Música tem uma diversidade impressionante, tanto de estilos quanto de públicos”, afirmou a cantora Fernanda Takai. Na plateia, pais e filhos se divertiram igualmente. “Ela riu, se divertiu e saiu encantada”, comentou Juliana Largura sobre a reação da filha Manuela, de 6 anos.

Além dos shows infantis, a Oficina de Música também oferece atrações de música erudita e antiga na Capela Santa Maria. No sábado, a apresentação dos professores teve lotação máxima, com grande presença de alunos interessados em ver seus docentes no palco.

A programação infantil da 43ª Oficina de Música de Curitiba segue até 18 de janeiro, com shows, atividades formativas e apresentações gratuitas em diferentes regiões da cidade. O evento busca unir entretenimento e educação musical para crianças e famílias.