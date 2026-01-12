Museu oferece oficina gratuita de pegadas para crianças nas férias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu de História Natural Capão da Imbuia, em Curitiba, realizará oficinas gratuitas para crianças durante as férias de janeiro. As atividades, intituladas “Oficina de pegadas: torne-se um biólogo mirim por um dia”, acontecerão nos dias 13, 15, 20 e 22 de janeiro, com turmas pela manhã (9h30) e à tarde (14h).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site Guia Curitiba. Cada turma terá 15 vagas disponíveis. Durante a atividade, as crianças aprenderão sobre o trabalho de um biólogo e como identificar pegadas de mamíferos.

Patrícia Weckerlin, chefe do museu, explica que a oficina começará com uma palestra sobre o funcionamento e propósito do museu. Em seguida, os participantes farão atividades práticas na área externa, incluindo a confecção de moldes de pegadas de mamíferos em gesso.

Além da oficina, os visitantes poderão conferir a exposição do esqueleto da Pandinha, a girafa mais longeva do Brasil, que viveu quase 33 anos no Zoológico de Curitiba. A exposição inclui também animais taxidermizados e um vídeo sobre a vida da Pandinha no zoológico.

O Museu de História Natural Capão da Imbuia está localizado na Rua Benedito Conceição, 407, no bairro Capão da Imbuia. A atividade oferece uma oportunidade educativa e divertida para as crianças durante as férias escolares, promovendo o interesse pela biologia e conservação da fauna.