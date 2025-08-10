Museu em bosque de Curitiba exibe espécies incríveis e ameaçadas de extinção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Periquito-rico, coruja-orelhuda, cutia, jacuaçu, morcego e o gambá-de-orelha-branca, espécie ameaçada de extinção. Essas são algumas das espécies em exibição no Museu de História Natural, localizado no Bosque Municipal Capão da Imbuia. Com entrada gratuita, o espaço é uma opção para quem quer entreter as crianças durante o tempo livre.

Do lado de fora, no bosque de Curitiba, está a exposição intitulada Caminho das Araucárias, que apresenta painéis explicativos ao longo de uma passarela elevada dentro da mata. Já no interior do museu, é possível conhecer diversas espécies de animais empalhados, preservados pela técnica da taxidermia.

O acervo reúne coleções científicas variadas, que vão desde insetos, peixes e ectoparasitas até mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados. O museu também dedica-se ao estudo de espécies ameaçadas de extinção e ao cadastramento dos elementos que compõem o ecossistema urbano de Curitiba, tanto terrestres quanto aquáticos.

As vitrines são organizadas em temas como “Vetores de Zoonoses Urbanas”, “Fauna Paranaense Ameaçada de Extinção” e “Aves de Rapina”. O espaço dedicado à flora está dividido por biomas, incluindo Floresta Tropical, Cerrado, Banhado e Ambiente Marinho. Confira abaixo algumas fotos do acervo:

Conheça o servidor que é taxidermista do Museu de História Natural.

Foto: Lucilia Guimarães/SMCS Foto: Lucilia Guimarães/SMCS Conheça o servidor que é taxidermista do Museu de História Natural.



Museu recebe visitas escolares

Originalmente, o Museu de História Natural estava vinculado ao Museu Paranaense, criado em 1874 por Agostinho Ermelino de Leão e José Cândido Murici. Em 1963, o antigo Instituto de História Natural (IHN) foi transformado no Instituto de Defesa do Patrimônio Natural (IDPN) e recebeu sua sede definitiva no Bosque do Capão da Imbuia, onde permanece até hoje.

As coleções são de interesse de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, tanto para consulta de dados e revisão dos organismos vivos, quanto para depósito de material zoológico proveniente de pesquisas científicas.

Além de ser um importante polo de pesquisa e preservação, com laboratórios e biblioteca técnica, o museu também promove atividades educativas, como visitas guiadas, empréstimo de material didático e palestras.

Aberto para visitas de estudantes das redes municipal, estadual, particular e da região metropolitana, os grupos são acompanhados por um técnico da equipe de educação ambiental. Ele fornece informações gerais sobre os animais, seus ambientes e noções básicas sobre a flora local, destacando a importância da conservação para a preservação das espécies.

As visitas em grupo para escolas devem ser agendadas pelos telefones (41) 3313-5481 e (41) 3313-5584, ou pelos e-mails edcosta@curitiba.pr.gov.br e mbregenski@curitiba.pr.gov.br.

Serviço

Exposição no Bosque Municipal Capão da Imbuia

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 16h45

Local: Entrada principal na rua Benedito Conceição, nº 407, na esquina com a rua Nivaldo Braga, no bairro Capão da Imbuia.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉