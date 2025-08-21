Município da RMC alerta sobre falta de insulina em farmácias básicas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), confirmou, nesta quarta-feira (20), a falta de insulina nas Farmácias Básicas do município. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa), a cidade deve receber uma nova remessa na segunda-feira (25).

Segundo o município, o problema é decorrente de um desabastecimento nacional. Entretanto, de acordo com o Ministério da Saúde, não há falta de insulina registrada no país. A Sesa também garante que não houve registro semelhante em outras cidades do estado e que a remessa mensal enviada pelo Governo Federal chegou com a quantidade esperada para o mês.

A insulina é um medicamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde para reduzir os picos de glicose pós-prandiais. As insulinas são utilizadas por pacientes diabéticos. De acordo com o governo, elas são adquiridas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Estado aos municípios através das Regionais de Saúde, mediante cadastro dos pacientes.

Medidas adotadas

Conforme a Prefeitura de São José dos Pinhais, para atender os pacientes que fazem uso da medicação, a distribuição tem sido feita na cidade para 15 dias de tratamento. O padrão é para 30 dias.

Segundo a prefeitura, a secretaria está acompanhando o processo de reabastecimento junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, está buscando alternativas para minimizar os impactos do desabastecimento e adotando medidas cabíveis que normalize a distribuição.