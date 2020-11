Com uma programação diversificada, que inclui mais de 100 palestras, workshops e bate-papos sobre diversos assuntos relacionados ao mercado de trabalho no setor industrial, o Mundo Senai chega a sua 12ª edição. Neste ano, atendendo às recomendações das autoridades sanitárias, o evento será totalmente online e continuará sendo gratuito, como nos anos anteriores.

“As circunstâncias atuais não nos permitem abrir as portas das unidades do Senai à comunidade como fazemos todos os anos”, afirma Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep. “Mesmo assim, a programação desta 12ª edição do Mundo Senai foi preparada com a dedicação de sempre e traz uma gama de atrações para ajudar estudantes e empresários a conhecerem as demandas do mercado e, principalmente, apoiá-los em sua formação e atualização”, afirma.

Outra novidade desta edição é que a feira Indústria de Profissões, das Faculdades da Indústria, será realizada no Mundo Senai, em formato de trilha. “O interessante de todo o evento é que a programação, que objetiva apresentar o portfólio do Senai no Paraná de maneira bastante prática, está inteiramente alinhada às necessidades das indústrias, antecipando tendências de profissões do futuro e oportunidades no mercado de trabalho”, analisa Giovana.

Cenário atual

No início de 2020, o Fórum Econômico Mundial (FEM), previu a necessidade de recapacitar mais de um bilhão de pessoas até 2030, com foco em novas tecnologias e na Indústria 4.0. No entanto, a pandemia de COVID-19 acelerou a digitalização das empresas e a demanda por novos profissionais, conforme apontou pesquisa do Senai.

Com isso, áreas como cibersegurança, Internet das Coisas (IoT) e Engenharia de Automação, que integram o portfólio do Senai, serão cada vez mais demandadas.

Com foco em tecnologia, inovação e indústria 4.0, o Mundo Senai será realizado no dia 27 de novembro, das 10 às 21 horas.

Temas como veículos elétricos, Inteligência Artificial (IA), negócios digitais, mercado financeiro, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), entre outros, estão na programação disponível no site do evento. Entre os destaques está a palestra de Marcos Piangers “O futuro do trabalho e o trabalho do futuro”, sobre tecnologia, inovação e criatividade.

A 12ª edição do Mundo Senai será no dia 27 de novembro, das 10 às 21h, pelo site do evento. Clique e confira!.