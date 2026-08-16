Multiplan vende fatia do ParkShoppingBarigui por R$ 250 milhões

A Multiplan, dona do ParkShoppingBarigui, concluiu a venda de 9,33% de participação no shopping curitibano por R$ 250 milhões. Com a operação, a empresa carioca segue como controladora do empreendimento, agora com 84% de participação. O comprador não foi revelado.

A venda não muda a administração do ParkShoppingBarigui, que continua sendo comandado pela Multiplan. Ou seja, o dia a dia do shopping, como lojas, praça de alimentação, cinema, eventos, segue sob o mesmo comando de sempre.

Na prática, esse tipo de venda é comum entre grandes shoppings do país. Funciona como uma forma de a empresa levantar caixa sem perder o controle do empreendimento. O pagamento será feito em duas parcelas: metade até o fim de agosto deste ano, e a outra metade em fevereiro de 2028, com correção pela inflação (IPCA).

Segundo a Multiplan, a operação faz parte de uma estratégia maior de “otimização de capital”. Ou seja, a empresa vende pequenas fatias de alguns shoppings para reinvestir o dinheiro em outros projetos e para valorizar as ações negociadas na Bolsa (código MULT3).

ParkShoppingBarigui, o que muda?

Por enquanto, não há um novo aporte confirmado especificamente para o ParkShoppingBarigui. O shopping já passou pela maior expansão da sua história em novembro de 2024. Com investimento de cerca de R$ 400 milhões, o empreendimento ganhou mais 14,3 mil m² de área para novas lojas.

Já no restante do país, a Multiplan segue expandindo outros empreendimentos. Neste ano, entregou ampliações do MorumbiShopping, em São Paulo, e do BH Shopping, em Belo Horizonte. Para o segundo semestre, estão previstas as expansões do BarraShopping, no Rio de Janeiro, e do ParkShopping, em Brasília.

Movimentação faz parte de uma estratégia maior

A venda da fatia do shopping curitibano não é um caso isolado. Nos últimos meses, a Multiplan também vendeu participações no ParkShoppingSãoCaetano (SP) e no BH Shopping (MG). Também vendeu terrenos no entorno de outros três shoppings da rede. Em contrapartida, a empresa comprou 7,5% de participação no BarraShopping e lançou um programa de recompra das próprias ações.