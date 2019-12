A Samsung vai inaugurar na próxima segunda-feira (9) na rua mais movimentada de Curitiba sua primeira unidade de um Centro de Serviços no Paraná. A loja ficará na Rua XV de Novembro, 1.151, no Centro da capital, com a promessa de tornar os atendimentos mais ágeis, oferecendo um serviço de qualidade aos usuários.

A empresa tem como proposta oferecer atendimento especializado e rápido em um ambiente que segundo ela é totalmente moderno e inovador, tornando a experiência do consumidor mais positiva e completa. O espaço oferece uso livre de tablets, experimentação de produtos, espaço kids, wi-fi gratuito e atendimento personalizado. Há, ainda, venda de acessórios Samsung no local

Um dos diferenciais, garante a Samsung, é o controle da qualidade do serviço por meio de um acompanhamento em tempo real dos responsáveis por cada setor no Brasil. Essas pessoas são capazes de ter uma noção da dimensão da atuação de cada unidade, sendo possível adequar o estafe da loja para prestar pronto atendimento.

O Centros de Serviços de Curitiba dá sequência às inaugurações já realizadas pela Samsung na Pituba (Salvador), Barra da Tijuca e Centro (Rio de Janeiro), Pinheiros, Vila Mariana e Tatuapé (São Paulo), em Lourdes (Belo Horizonte), Nossa Senhora das Graças (Manaus), Asa Sul (Brasília), Bonfim (Campinas), Higienópolis (Porto Alegre) e Manaíra (João Pessoa).