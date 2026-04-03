Multinacional italiana realiza evento inédito em Curitiba com máquinas em operação

A multinacional italiana Biesse, referência na fabricação de máquinas e equipamentos para os setores de madeira, vidro e pedra, promove nos dias 9 e 10 de abril a primeira edição do Material Days no Brasil. O evento acontece na sede da empresa em Curitiba e apresentará mais de 10 equipamentos em operação, além de demonstrações técnicas voltadas à competitividade industrial.

O encontro foi estruturado para fomentar a troca de conhecimento sobre automação e ganhos de produtividade. Um dos destaques da programação é a palestra “IA Generativa: a nova ferramenta do líder empresarial”, que ocorrerá em ambos os dias, às 11h. A apresentação abordará como a tecnologia pode otimizar a tomada de decisões e a comunicação no ambiente corporativo.

O evento também celebra a atualização do showroom da Biesse na capital paranaense — atualmente o único da marca na América Latina. “Esse processo reflete nosso olhar atento às necessidades dos clientes, garantindo que o showroom continue sendo um espaço de referência”, destaca Leandro Damico, diretor-geral da Biesse para a América Latina.

A participação no evento é gratuita. As inscrições para o Material Days – Brasil devem ser feitas online.

Serviço

Material Days – Brasil

Dias 9 e 10 de abril de 2026, das 8h30 às 17h30

Biesse Brasil | Rua Augusto Dias Paredes, 710 – Boqueirão, Curitiba

Evento gratuito, com vagas limitadas

Inscrições: https://biesse.com/br/pt/events/event-detail/?eventId=300