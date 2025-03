Mulheres são atropeladas dentro de terminal de Curitiba por carro desgovernado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três pessoas foram atropeladas por um carro desgovernado, dentro do terminal do Hauer, em Curitiba, na tarde deste sábado (22). Segundo o Corpo de Bombeiros a ocorrência foi perto das 17h30 e o carro, um Chevrolet Prisma prata, deixou um verdadeiro rastro de destruição no terminal: três atropeladas, vidraças quebradas e um ônibus acidentado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro trafegava paralelamente ao terminal do Hauer, pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, quando perdeu o controle da direção e invadiu o terminal, atropelando as 3 pessoas.

A suspeita é que o motorista tenha sofrido um mal súbito ao volante. “Teve um mal súbito na condução do seu veículo automotor, sofreu uma convulsão enquanto dirigia, veio a colidir contra o Terminal do Hauer. Após isso veio a colidir contra algumas pessoas e parou apenas ao colidir no Interbairros estacionado”, disse a policial militar. Caroline Feliz Barbosa, ao telejornal Boa Noite Paraná, da RPC.

Foram três pessoas atropeladas, todas mulheres, com idades de 30, 46 e 34 anos. As três tiveram ferimentos leves. O motorista do carro, um homem de 31 anos, também ficou ferido.

Só parou ao bater contra Interbairros

Após invadir o terminal, o motorista atropelou as três pessoas e só parou ao colidir contra um Interbairros que estava parado para o embarque e desembarque de passageiros.

Os bombeiros atenderam a ocorrência no terminal e 3 pessoas foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador. Outra recebeu atendimento médico no Hospital Cajuru. e outra ao Hospital Cajuru.

Motorista será indiciado!

A prefeitura de Curitiba emitiu uma nota sobre o grave acidente. Segundo a administração municipal, “o motorista será indicado para responder criminalmente pelo acidente. As imagens das câmeras do terminal serão enviadas para a Polícia Civil”, disse a nota.

Carro desgovernado invadiu o terminal do Hauer e atropelou três mulheres. Prisma só parou ao atingir um ônibus Interbairros. Foto: Corpo de Bombeiros.

