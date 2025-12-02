Mulheres do projeto FAS para Elas visitam hotel para conhecer oportunidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grupo de mulheres participantes do projeto FAS para Elas, desenvolvido pela Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba, visitou o hotel Transamerica Executive Curitiba Batel nesta terça-feira (2/12). A visita teve como objetivo apresentar o funcionamento de um hotel e as oportunidades de emprego no setor hoteleiro. Outras três visitas a diferentes hotéis estão programadas até 12 de dezembro.

O FAS para Elas busca promover a superação de vulnerabilidades sociais das famílias atendidas, estimulando o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. A ação é realizada em parceria com a empresa B2B, responsável por uma plataforma de gestão de contratações na hotelaria.

Durante a visita, as participantes conheceram diferentes ambientes do hotel, como quartos, restaurante, academia e área de eventos. Roberto Frare, gerente comercial do Transamerica Executive, explicou que o setor hoteleiro funciona 24 horas e oferece diversas oportunidades de trabalho em várias funções.

Marisa Vieira dos Santos, 53 anos, uma das participantes, expressou seu interesse: “Sempre tive curiosidade e vontade de trabalhar em hotel. Espero ter a sorte de conseguir uma vaga, principalmente de camareira”. Já Josélia de Fátima dos Santos, 43 anos, buscava entender melhor o funcionamento do trabalho no setor.

Atualmente, Curitiba e Região Metropolitana contam com 172 hotéis de diversas categorias e quase 200 vagas abertas no setor. O projeto FAS para Elas, criado em 2021, já atendeu 293 mulheres entre 16 e 70 anos, oferecendo qualificação, fortalecimento da autoestima e incentivo à autonomia econômica.